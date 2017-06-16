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Уставный капитал "АльфаСтрахование" увеличат в 1,5 разаСегодня в 10:57

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До 7,5 миллиарда рублей.

Уставный капитал ОАО "АльфаСтрахование" будет увеличен на 2,5 миллиарда рублей - до 7,5 миллиарда. В 1,5 раза он вырастет за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Соответствующее решение было принято 9 июня 2017 года на общем годовом собрании акционеров компании.

Сейчас уставный капитал ОАО "АльфаСтрахование" составляет 5 миллиардов рублей. До 7,5 миллиардов он будет увеличен после проведения процедуры эмиссии ценных бумаг, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

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