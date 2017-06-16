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Свердловскому ТФОМСу подкинут миллиард рублейСегодня в 15:24

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Из увеличившегося областного бюджета.

Правительство Свердловской области планирует увеличить расходы на медицину, строительство и газификацию. Дополнительные средства появятся за счет увеличения доходов регионального бюджета на 8,89 миллиарда рублей.

На здравоохранение будет дополнительно направлено 1,725 миллиарда рублей: 954 миллиона рублей получит Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования, 661 миллион рублей – учреждения здравоохранения.

Министерству строительства и архитектуры планируют выделить 1,37 миллиарда рублей. Из этой суммы 50 миллионов пойдет на возведение родильного дома в Верхней Пышме, еще 50 миллионов - на строительство жилья для детей-сирот, 450 миллионов направят на переселение из непригодных для жизни домов. На возведение объектов образования дополнительно предусмотрено 569 миллионов рублей. В частности, предполагается соорудить спортивные залы и площадки в школах Нижнего Тагила, Серова, Староуткинска, поставить пристрой к столовой школы №7 Сухого Лога и реконструировать школу №1 в Верхней Пышме.

Также 164 миллиона перечислят на газификацию домов пенсионеров

Поправки в закон о бюджете Среднего Урала на 2017-2019 годы будут обсуждаться 27 июня, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Заксобрания Свердловской области.

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