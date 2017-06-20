"АльфаСтрахование" защитит риски клиентов "ВЭБ-лизинг"19 июня в 17:53
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Став стратегическим партнером компании.
Группа "АльфаСтрахование" вошла в число стратегических партнеров лидера российского рынка лизинга - ОАО "ВЭБ-лизинг".
"АльфаСтрахование" будет предоставлена возможность защищать риски клиентов "ВЭБ-лизинг", обеспечивая страхование для транспортных средств, спецтехники, железнодорожного транспорта, имущества юридических лиц.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", сотрудничество двух компаний началось в 2016 году, когда были предоставлены услуги по защите железнодорожного и авиационного транспорта.
Руководитель управления по работе с лизинговыми компаниями "АльфаСтрахование" Татьяна Лещинская отмечает, что страхование является необходимой составляющей лизинговой сделки, оно позволяет снизить расходы по ней и влияет на конкурентоспособность лизингового продукта.
"Для "АльфаСтрахование" не играет роли география убытка, наши специалисты всегда готовы показать лучший сервис и предоставить всю помощь для его урегулирования, ведь в распоряжении лизингополучателя возможность обратиться в любой удобный ему филиал "АльфаСтрахование" в регионах", - заключает она.
АО "ВЭБ-лизинг" было создано в 2003 году. С 2008 года компания входит в Группу Внешэкономбанка. "ВЭБ-лизинг" занимается лизингом высокотехнологического оборудования, авиационной техники и агрегатов, морских и речных судов, автомобилей и спецтехники. У компании лидирующие позиции на рынке российского лизинга, она работает с максимально широким кругом лизингополучателей
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