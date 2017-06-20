А свердловчане 20%.

Одними из самых закредитованных в России продолжают оставаться семьи в ХМАО-Югра, Тюменской и Курганской областях. На погашение долгов перед банками они тратят по 32, 30 и 28% от среднемесячного дохода соответственно.

Чуть лучше ситуация на Южном Урале (24%), в Ямало-Ненецком автономном округе (23%), Пермском крае (21%) и Свердловской области (20%).

Максимальной остается закредитованность населения в Калмыкии (43%), а минимум зафиксирован в Крыму (не более 4%), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе проекта ОНФ "За права заемщиков".

В целом за январь - март общая задолженность россиян перед банками выросла на 0,6% - до 10 триллионов 838 миллиардов рублей. Объем просроченной задолженности составил 879,4 миллиарда рублей (+2,7%). Это свидетельствует о том, что заемщикам все труднее расплачиваться с финорганизациями.

Средний российский заемщик отдает на погашение кредита, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 25,18% месячного дохода. За последние полгода этот показатель увеличился на 2,5 процентного пункта, что также доказывает рост долговой нагрузки.