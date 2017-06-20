Виной тому экономность банков.

Россияне все чаще рискуют получить фальшивые купюры, снимая наличные в банкоматах. Такое заявление сделал первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский на III международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения", передает "Уралинформбюро".

Причину роста числа подделок он видит в использовании банками дешевых моделей банкнотоприемных устройств, которые отслеживают лишь один-два защитных признака из требуемых четырех.

По данным ЦБ РФ, за первый квартал 2017 году в банковской системе было выявлено свыше 12 000 "липовых" купюр. Чаще всего подделывают пятитысячные и тысячные банкноты (6 800 и 5 200 штук соответственно). Не гнушаются фальшивомонетчики и "медяков": обнаружено 18 ненастоящих червонцев, 37 пятирублевых монет и даже одна "двушка".