Ипотека по-европейски ждет россиян через 8 летСегодня в 12:16
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Россияне все активней ввязываются в программу.
К 2025 году ставки по ипотечным кредитам в России снизятся до европейского уровня. Об этом замглавы Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Денис Филиппов заявил на Международном бизнес-форуме недвижимости.
"В перспективе 2020-2025 года мы увидим ставки, приближенные к европейским. Это позволит стать ипотеке доступной большинству граждан России", - рассказал он.
По прогнозам АИЖК, в 2017 году ипотекой смогут воспользоваться более миллиона семей, а ее объем вырастет на 20%.
Только в мае текущего года было выдано свыше 140 миллиардов рублей жилищных кредитов, что на 35% больше, чем за тот же период 2016 года. Таким образом был установлен новый рекорд за всю историю развития ипотечного кредитования в России, передает "Уралинформбюро".
По данным ЦБ РФ, за январь - апрель 2017 года россияне оформили ипотеку на 470,6 миллиарда рублей - на 5,4% выше аналогичного показателя прошлого года. При этом ставки по таким кредитам постепенно снижаются.
"Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%", - отмечает генеральный директор АИЖК Александр Плутник.
Привлекательности ипотеке добавит и избавление заемщика от сбора кучи бумаг - в ближайшем будущем оформить кредит можно будет через приложение для смартфона.
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