Его имущество готовят к продаже.

Свердловский арбитражный суд признал финансово несостоятельным бывшего гендиректора инвестиционной компании "Уником Партнер" Игоря Кузьмина. Имущества банкрота, согласно решению инстанции, должно быть реализовано до 8 декабря 2017 года.

При этом, как следует из материалов дела, сам Кузьмин заявил, что ему нечего пустить с молотка, однако суд все же назначил финансового управляющего, передает "Уралинформбюро".

"Должник указал на отсутствие у него имущества и нецелесообразность составления и утверждения плана реструктуризации долгов. Принимая во внимание изложенное, суд полагает возможным признать Кузьмина Игоря Владимировича несостоятельным (банкротом) и открыть процедуру реализации имущества должника", - постановил суд.

Стоит напомнить, что брокерская контора Кузьмина задолжала почти 300 клиентам порядка 1 миллиарда рублей. Расплатиться с ними у компании нет возможности - в 2014 году ЦБ РФ аннулировал ее лицензию.

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