×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Курганский депутат вошел ТОП-5 богатейших госслужащих РФСегодня в 17:45

  • Текст

Состояние он сколотил на мясе.

Депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков вошел в ТОП-5 рейтинга государственных служащих с наибольшими доходами, составленный Forbes. В 2016 году политик заработал 1,6 миллиарда рублей.

По данным издания, в середине 1990-х годов Дмитрий Ильтяков вместе со старшим братом Александром (депутат Госдумы России - прим. ред.) скупали мясо у крестьян и перепродавали его в Свердловскую область. Затем, заработав первые деньги, братья арендовали небольшой мясоперерабатывающий цех и начали выпуск колбасы под брендом "Велес". Сейчас в их холдинг входят мясокомбинат, свиноводческие комплексы, консервный завод и сеть фирменных магазинов, передает "Уралинформбюро".

На первом месте рейтинга находится депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний с семейным доходом в 2,8 миллиарда рублей, на втором - член Совета Федерации Валерий Пономарев (2,6 миллиарда рублей), на третьем - президент Татарстана Рустам Минниханов (2,3 миллиарда рублей), на четвертом - депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок (1,9 миллиарда рублей).

Стоит отметить, что на 15 строчке рейтинга обосновался еще один представитель Уральского федерального округа - депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Федоров с семейным доходом в 679,4 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нахлебавшись Ишима

Нахлебавшись Ишима

Пейзаж после наводнения.

Зеленый автобус самоубийства

Зеленый автобус самоубийства

Обещан Екатеринбургу.

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×