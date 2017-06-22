Состояние он сколотил на мясе.

Депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков вошел в ТОП-5 рейтинга государственных служащих с наибольшими доходами, составленный Forbes. В 2016 году политик заработал 1,6 миллиарда рублей.

По данным издания, в середине 1990-х годов Дмитрий Ильтяков вместе со старшим братом Александром (депутат Госдумы России - прим. ред.) скупали мясо у крестьян и перепродавали его в Свердловскую область. Затем, заработав первые деньги, братья арендовали небольшой мясоперерабатывающий цех и начали выпуск колбасы под брендом "Велес". Сейчас в их холдинг входят мясокомбинат, свиноводческие комплексы, консервный завод и сеть фирменных магазинов, передает "Уралинформбюро".

На первом месте рейтинга находится депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний с семейным доходом в 2,8 миллиарда рублей, на втором - член Совета Федерации Валерий Пономарев (2,6 миллиарда рублей), на третьем - президент Татарстана Рустам Минниханов (2,3 миллиарда рублей), на четвертом - депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок (1,9 миллиарда рублей).

Стоит отметить, что на 15 строчке рейтинга обосновался еще один представитель Уральского федерального округа - депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Федоров с семейным доходом в 679,4 миллионов рублей.