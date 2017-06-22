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За банкоматы-"фальшивомонетчики" возьмутся сенаторыСегодня в 18:16

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Банкиры довели.

У банков, более четверти банкоматов которых не могут качественно проверить купюры на подлинность, следует отзывать лицензии. С такой инициативой бизнес-сообщество обратилось в Совет Федерации, передает "Уралинформбюро".

Предложение общественников об ужесточении наказания поддержал глава бюджетного комитета верхней палаты парламента Сергей Рябухин.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский сообщил, что банкоматы все чаще выдают клиентам фальшивые купюры. Основная причина этого - использование финорганизациями дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два, а не четыре защитных признака.

С.Рябухин назвал такое положение дел вопиющим безобразием. "Тут и Центробанк должен проявить жесткость, и если потребуется ужесточение нормативно-правовой базы, мы это сделаем", - цитирует сенатора РИА Новости.

Отзыв лицензии у банков-нарушителей - одна из самых действенных мер и "она сразу всех поставит на место", уверен он. Вопрос банкоматов-"фальшивомонетчиков" будет поднят на заседании Банковского совета СовФеда 26 июня.

Ранее по теме:
Российские банкоматы набиты фальшивками

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