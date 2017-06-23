Страховой рынок России вырос на 6,4%Сегодня в 14:44
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До 316,3 миллиарда рублей.
За январь-март 2017 года сборы российских страховщиков по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли до 316,3 миллиарда рублей. Это на 6,4% выше аналогичного показателя прошлого года - 297,3 миллиарда рублей. Соответствующие данные приводит Центральный банк России.
Наибольший рост сборов зафиксирован в сегментах страхования жизни, от несчастных случаев, финансовых рисков, а также ДМС.
Так, сборы по страхованию жизни выросли с 41,4 до 59,8 миллиарда (+44,4%). Рыночная доля данного сегмента рынка составила 18,9%.
Как поясняет заместитель гендиректора "АльфаСтрахование-Жизнь" Юрий Грузинов, интерес к инвестстрахованию у населения выше, чем к накопительному - есть общий тренд накопления и возможность заработать чуть больше, чем по другим инвестпродуктам с защитой капитала.
"Кроме этого, инвестиционное страхование жизни продается в основном на банковских площадках, а ИСЖ, как продукт в своей сути, ближе к другим продуктам банка, и сотруднику банка проще продать ИСЖ, чем рисковые страховые продукты или Endowment. В целом рынок растет, и устойчивый интерес к продуктам сохраняется", - заключает он.
Сборы от несчастных случаев увеличились до 24,1 миллиарда (+8,8%), финансовых рисков – до 8,1 миллиарда (+21,6%), добровольного медстрахования – 68,5 миллиарда (+16,6%). Премии по страхованию имущества физлиц выросли на 10,5% - с 10,8 до 11,9 миллиарда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".
Моторные виды страхования показали отрицательную динамику. Рынок ОСАГО снизился на 2,9% - до 48,2 миллиарда рублей, каско – до 36,8 миллиарда (-7,9%).
Также снижение сборов произошло в таких сегментах, как страхование имущества юрлиц - до 35,4 миллиарда рублей (-19,5%), страхование военнослужащих – до 9,1 миллиарда (-3,5%).
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