Сборы "АльфаСтрахование" выросли на 13,8%26 июня в 15:19
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До 24,5 миллиарда рублей.
За январь-март 2017 года сборы компании "АльфаСтрахование" по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли на 13,8% - до 24,5 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года показатель достигал 21,5 миллиарда рублей. По данным Центробанка, доля "АльфаСтрахование" в сборах российского рынка страхования составила 7,7%. Сейчас компания занимает четвертое место на рынке.
Рост сборов наблюдался в сегментах страхования жизни, от несчастных случаев (НС), добровольного медстрахования и ОСАГО. Так, страхование жизни принесло "АльфаСтрахование" 9,5 миллиарда рублей (+71,2%). Доля рынка выросла до 15,9%.
Сборы по НС увеличились на 22,9% - до 958 миллиона, ДМС – до 3,5 миллиарда (+42,1%). Сборы по ОСАГО прибавили 1,3%, составив 2,71 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Сборы "АльфаСтрахование" по каско сократились до 2,8 миллиардов (-12,2%), по страхованию имущества физлиц - до 1,2 миллиарда (-35,3%), юридических лиц - до 2,1 миллиарда (-27,9%).
Снижение сборов страховой компании произошло также в таких сегментах, как страхование финансовых рисков - до 1 миллиарда (-13,9%), страхование ответственности владельцев опасных объектов – до 614 миллиона рублей(-23%). Годом ранее эти показатели составляли 1,2 миллиарда и 797 миллионов рублей соответственно.
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