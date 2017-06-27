×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сборы "АльфаСтрахование" выросли на 13,8%26 июня в 15:19

  • Текст

До 24,5 миллиарда рублей.

За январь-март 2017 года сборы компании "АльфаСтрахование" по всем видам страхования (кроме ОМС) выросли на 13,8% - до 24,5 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года показатель достигал 21,5 миллиарда рублей. По данным Центробанка, доля "АльфаСтрахование" в сборах российского рынка страхования составила 7,7%. Сейчас компания занимает четвертое место на рынке.

Рост сборов наблюдался в сегментах страхования жизни, от несчастных случаев (НС), добровольного медстрахования и ОСАГО. Так, страхование жизни принесло "АльфаСтрахование" 9,5 миллиарда рублей (+71,2%). Доля рынка выросла до 15,9%.

Сборы по НС увеличились на 22,9% - до 958 миллиона, ДМС – до 3,5 миллиарда (+42,1%). Сборы по ОСАГО прибавили 1,3%, составив 2,71 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Сборы "АльфаСтрахование" по каско сократились до 2,8 миллиардов (-12,2%), по страхованию имущества физлиц - до 1,2 миллиарда (-35,3%), юридических лиц - до 2,1 миллиарда (-27,9%).

Снижение сборов страховой компании произошло также в таких сегментах, как страхование финансовых рисков - до 1 миллиарда (-13,9%), страхование ответственности владельцев опасных объектов – до 614 миллиона рублей(-23%). Годом ранее эти показатели составляли 1,2 миллиарда и 797 миллионов рублей соответственно.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×