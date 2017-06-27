Его выручка превысила 297 миллиардов.

Банк "Открытие" вошел в топ-3 крупнейших банков России по объему выручки, которая в 2016 году составила 297,2 миллиарда рублей. Он занял третье место в сегменте "Банки и финансовые услуги", уступив только крупнейшим организациям с госучастием - Сбербанку и ВТБ.

В целом по итогам работы в 2016 году банк "Открытие" занял 32 место в общем списке крупнейших публичных компаний России, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе кредитного учреждения. Топ-100 составили эксперты агентства "РИА Рейтинг" по итогам 2016 года.

Следует отметить, что наиболее широко в рейтинге представлены банки и финансовые компании – их насчитывается 16. Этот сектор занял второе место по выручке. На него совокупно приходится 5,6 триллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем у металлургических и электроэнергетических компаний (3,6 и 3,7 триллиона рублей соответственно), но почти в 4 раза меньше, чем у нефтегазовых компаний (21,3 триллиона рублей).