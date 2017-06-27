Урал показал рекордный рост страховых сборов26 июня в 17:24
- Текст
По итогам первого квартала 2017 года.
Уральский регион продемонстрировал наибольший прирост сборов за январь-март 2017 года. Премии страховщиков выросли на 18,8% - до 23,1 миллиарда рублей. В других регионах зафиксированы более скромные темпы роста. На Северо-Западе и в Приволжье сборы увеличились на 6,6% и 8,5%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".
На четвертом месте расположился рынок Сибири и Дальнего Востока (+6,1%), на пятом – Центральное Черноземье (+5,9%). В столичном регионе сборы увеличились на 5,6%, а в южных территориях и вовсе произошло снижение на 4,1%.
Между тем, по данным ЦБ, наибольший объем премий - 180,1 миллиарда рублей - собран в Московском регионе. Прежде всего это произошло за счет роста таких направлений рынка, как страхование жизни (+35,1%), ДМС (+18,1%), страхование финансовых рисков (+13,6%), от несчастных случаев (+11,7%) и ОСАГО (+5,2%).
В Приволжье сборы в 31 миллиард обеспечило увеличение премий по страхованию финансовых рисков (+104,8%), жизни (+61,3%), имущества физических лиц (+12,1%) и ДМС (+11,2%).
30,3 миллиарда на рынке Северо-Запада сложились за счет роста премий по страхованию финансовых рисков (+76%), жизни (+46,3%), страхованию от несчастных случаев (+28,6%), ОПО (+15,2%), имущества физлиц (+14,4%), юрлиц (+8,4%) и добровольного медстрахования (+5,2%).
На Урале, где общий объем премий составил 23,1 миллиарда рублей, в основном выросли сборы по страхованию жизни (+74,1%). Добровольное медстрахование прибавило 44,9%, защита от финансовых рисков - 44,4%. Страхование от несчастных случаев увеличилось на 24,2%, а имущества физлиц - на 21,2%.
В Сибири и на Дальнем Востоке сборы в 22,4 миллиарда страховщики получили за счет роста рынка в сфере страхования финансовых рисков (+65,7%), жизни (+48,4%). Также прибавило страхование имущества физических лиц (+24,3%) и НС (+2,2%).
Несмотря на снижение сборов на юге России до 16,1 миллиарда рублей, там наблюдался рост в сегментах страхования финансовых рисков (+58,3%), жизни (+44,6%), имущества физлиц (+37,2%), ДМС (+7,6%), ОПО (+2,5%).
Сборы в Центральном Черноземье увеличились до 13,2 миллиарда благодаря росту таких сфер, как страхование жизни (+69,6%), финансовых рисков (+57,2%), имущества физлиц (+20,2%).
По данным Центрального банка России, сборы российских страховщиков по всем видам страхования (кроме ОМС) за первый квартал 2017 года выросли на 6,4% - до 316,3 миллиарда рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
26 июня в 20:23
На Южном Урале грибник 3 дня бродил по лесу
Пока его не нашли.26 июня в 20:08
Екатеринбург оставят без парковки на Площади 1905 года
На день.26 июня в 20:00
Останки Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства
Суд Мадрида дал добро.26 июня в 19:40
Борис Дубровский попал в число самых обедневших губернаторов
Но остался одним из богатейших.26 июня в 18:35
Жители Югры поднимают бунт и требуют 15 миллиардов рублей
Для своих детей.26 июня в 18:16
В Югре 3-летний мальчик выпал из окна 7 этажа
Он погиб.26 июня в 18:12
Смартфоны делают людей глупее
Только одним своим присутствием.26 июня в 18:11
"Единая Россия" предложила оснастить заводы яслями
И офисы тоже.26 июня в 17:54
Запинавший пастуха до смерти свердловчанин сел на 9 лет
Он выплатит 1 миллион.26 июня в 17:48
Дело об убийстве тагильчанки Дарьи Зембицкой дошло до суда
На скамье подсудимых ее бывший муж.26 июня в 17:46
"Белый китаец" косит челябинцев
За месяц погибло 30 человек.26 июня в 17:40
ММК инвестирует в экологию 3,8 миллиарда рублей
В 2017 году.26 июня в 17:24
Урал показал рекордный рост страховых сборов
По итогам первого квартала 2017 года.26 июня в 17:12
В Перми медбрат наркодиспансера избил пациента до смерти
Его арестовали.26 июня в 17:10
Валентин Гафт отказался от творческого вечера в Екатеринбурге
Из-за плохого самочувствия.
Главные новости
- 26 июня в 19:40Борис Дубровский попал в число самых обедневших губернаторов
- 26 июня в 18:11"Единая Россия" предложила оснастить заводы яслями
- 26 июня в 16:31Екатеринбургскую телебашню может спасти ЭКСПО
- 26 июня в 16:13В Екатеринбурге разыскивают вандалов с автовышкой
- 26 июня в 15:13Ветхие пленники "Медной горы"
Аналитика
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.
Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Асбест бурлит!