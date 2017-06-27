По итогам первого квартала 2017 года.

Уральский регион продемонстрировал наибольший прирост сборов за январь-март 2017 года. Премии страховщиков выросли на 18,8% - до 23,1 миллиарда рублей. В других регионах зафиксированы более скромные темпы роста. На Северо-Западе и в Приволжье сборы увеличились на 6,6% и 8,5%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

На четвертом месте расположился рынок Сибири и Дальнего Востока (+6,1%), на пятом – Центральное Черноземье (+5,9%). В столичном регионе сборы увеличились на 5,6%, а в южных территориях и вовсе произошло снижение на 4,1%.

Между тем, по данным ЦБ, наибольший объем премий - 180,1 миллиарда рублей - собран в Московском регионе. Прежде всего это произошло за счет роста таких направлений рынка, как страхование жизни (+35,1%), ДМС (+18,1%), страхование финансовых рисков (+13,6%), от несчастных случаев (+11,7%) и ОСАГО (+5,2%).

В Приволжье сборы в 31 миллиард обеспечило увеличение премий по страхованию финансовых рисков (+104,8%), жизни (+61,3%), имущества физических лиц (+12,1%) и ДМС (+11,2%).

30,3 миллиарда на рынке Северо-Запада сложились за счет роста премий по страхованию финансовых рисков (+76%), жизни (+46,3%), страхованию от несчастных случаев (+28,6%), ОПО (+15,2%), имущества физлиц (+14,4%), юрлиц (+8,4%) и добровольного медстрахования (+5,2%).

На Урале, где общий объем премий составил 23,1 миллиарда рублей, в основном выросли сборы по страхованию жизни (+74,1%). Добровольное медстрахование прибавило 44,9%, защита от финансовых рисков - 44,4%. Страхование от несчастных случаев увеличилось на 24,2%, а имущества физлиц - на 21,2%.

В Сибири и на Дальнем Востоке сборы в 22,4 миллиарда страховщики получили за счет роста рынка в сфере страхования финансовых рисков (+65,7%), жизни (+48,4%). Также прибавило страхование имущества физических лиц (+24,3%) и НС (+2,2%).

Несмотря на снижение сборов на юге России до 16,1 миллиарда рублей, там наблюдался рост в сегментах страхования финансовых рисков (+58,3%), жизни (+44,6%), имущества физлиц (+37,2%), ДМС (+7,6%), ОПО (+2,5%).

Сборы в Центральном Черноземье увеличились до 13,2 миллиарда благодаря росту таких сфер, как страхование жизни (+69,6%), финансовых рисков (+57,2%), имущества физлиц (+20,2%).

По данным Центрального банка России, сборы российских страховщиков по всем видам страхования (кроме ОМС) за первый квартал 2017 года выросли на 6,4% - до 316,3 миллиарда рублей.