Прогнозных доходов.

Бюджет Свердловской области в 2017 году заработает, по прогнозам региональных властей, дополнительные 8,8 миллиардов рублей. По состоянию на 1 июня областная казна уже достигла 45,7% от годового прогноза по доходам - 89 миллиардов рублей.

На эту же сумму увеличены расходы областного бюджета. Плановый доход в текущем году - почти 204 миллиарда рублей, расход - порядка 217 миллиардов. Дефицит остается неизменен - более 13 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

На заседании свердловского парламента 27 июня, где были приняты поправки к бюджету, у депутатов возникли вопросы о справедливости распределения доходов. К примеру, Евгений Зяблицев указал, что из казны выделяются средства на строительство и реконструкцию объектов образования в Верхней Пышме, Новой Ляле и ряде других муниципалитетов, но ни одна школа Екатеринбурга не попала в этот перечень.

Глава Минфина Галина Кулаченко обещала помочь екатеринбургским школам с финансированием на грядущие годы. "Те объемы, которые мы запланировали на 2017 год, выполняются. Самое главное сейчас это подготовка проектно-сметной документации и правильная заявка. Мы над этим работаем вместе с министерством образования и Екатеринбургом", - пояснила чиновница.