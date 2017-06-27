×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский бюджет раздулся на 8 миллиардов рублей Сегодня в 11:23

  • Текст

Прогнозных доходов.

Бюджет Свердловской области в 2017 году заработает, по прогнозам региональных властей, дополнительные 8,8 миллиардов рублей. По состоянию на 1 июня областная казна уже достигла 45,7% от годового прогноза по доходам - 89 миллиардов рублей.

На эту же сумму увеличены расходы областного бюджета. Плановый доход в текущем году - почти 204 миллиарда рублей, расход - порядка 217 миллиардов. Дефицит остается неизменен - более 13 миллиардов рублей, передает "Уралинформбюро".

На заседании свердловского парламента 27 июня, где были приняты поправки к бюджету, у депутатов возникли вопросы о справедливости распределения доходов. К примеру, Евгений Зяблицев указал, что из казны выделяются средства на строительство и реконструкцию объектов образования в Верхней Пышме, Новой Ляле и ряде других муниципалитетов, но ни одна школа Екатеринбурга не попала в этот перечень.

Глава Минфина Галина Кулаченко обещала помочь екатеринбургским школам с финансированием на грядущие годы. "Те объемы, которые мы запланировали на 2017 год, выполняются. Самое главное сейчас это подготовка проектно-сметной документации и правильная заявка. Мы над этим работаем вместе с министерством образования и Екатеринбургом", - пояснила чиновница.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×