Снизив их на 1,25-1,5%.

26 июня 2017 года банк "Открытие" снизил размер первоначального взноса и процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. В итоге предложение финучреждения сегодня одно из самых привлекательных на российском рынке.

Так, по программам "Квартира", "Новостройка", "Свободные метры", "Ипотека плюс", "Рефинансирование", "Квартира + Материнский капитал", "Новостройка + Материнский капитал", "Апартаменты" ставки снизились на 1,25%-1,50%.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, теперь для приобретения квартиры на вторичном рынке, в строящемся доме, а также для рефинансирования имеющегося ипотечного кредита можно воспользоваться ставкой от 10,00% без комиссий.

Для клиентов, получающих зарплату на счета банка "Открытие", минимальный первоначальный взнос составит не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры, остальным необходимо внести не менее 15%. Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 миллионов рублей сроком до 30 лет. ​

Преимуществом ипотечных программ банка "Открытие" являются привлекательные ставки и скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня). Кроме того, у кредитной организации лояльные требования к заемщику и предмету залога, предусмотрена возможность учета дополнительных доходов.

Сейчас банк "Открытие" сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России. Это позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.​