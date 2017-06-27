Банк "Открытие" смягчил ставки по ипотекеСегодня в 12:52
- Текст
Снизив их на 1,25-1,5%.
26 июня 2017 года банк "Открытие" снизил размер первоначального взноса и процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. В итоге предложение финучреждения сегодня одно из самых привлекательных на российском рынке.
Так, по программам "Квартира", "Новостройка", "Свободные метры", "Ипотека плюс", "Рефинансирование", "Квартира + Материнский капитал", "Новостройка + Материнский капитал", "Апартаменты" ставки снизились на 1,25%-1,50%.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, теперь для приобретения квартиры на вторичном рынке, в строящемся доме, а также для рефинансирования имеющегося ипотечного кредита можно воспользоваться ставкой от 10,00% без комиссий.
Для клиентов, получающих зарплату на счета банка "Открытие", минимальный первоначальный взнос составит не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры, остальным необходимо внести не менее 15%. Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 миллионов рублей сроком до 30 лет.
Преимуществом ипотечных программ банка "Открытие" являются привлекательные ставки и скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня). Кроме того, у кредитной организации лояльные требования к заемщику и предмету залога, предусмотрена возможность учета дополнительных доходов.
Сейчас банк "Открытие" сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России. Это позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:01
Носов ухватился за кресло главы Нижнего Тагила
И начал выборную кампанию.Сегодня в 19:44
Екатеринбурженка на внедорожнике сбила на "зебре" ребенка
На Ботанике.Сегодня в 19:28
Зарезавший мать пермяк предстанет перед судом
Она помешала ему совершить суицид.Сегодня в 18:58
Тюменца будут судить за убийство соседки
Ради денег.Сегодня в 18:44
Пермяка заподозрили в истязании 6-летней дочери
И 9-летней падчерицы.Сегодня в 18:30
В Верхней Пышме ликвидировали склад наркотиков
Задержана фасовщица.Сегодня в 18:29
Компанию Забарского отправили в суд за долги
Работникам.Сегодня в 18:12
30 свердловских предприятий производят более 90% отходов
Их на свалках 9 миллиардов тонн.Сегодня в 18:08
Решетников забрал у пермского Минстроя "коммуналку"
И передал в РСТ.Сегодня в 18:03
Екатеринбурженка угрожала взорвать дом
Требуя вернуть газ в квартиру.Сегодня в 17:42
Свердловский Дом горсовета лишат рекламы и пристроев
Вернув исторический вид.Сегодня в 17:34
Самые высокие зарплаты в Тюмени упали на четверть
За год.Сегодня в 17:16
Цыбко выступит с последним словом 4 июля
Его обвиняют во взяточничестве.Сегодня в 17:13
В Екатеринбурге авария затормозила трамваи
На Гагарина.Сегодня в 17:02
Свердловская казна выделит пенсионерам 276 миллионов рублей
На компенсацию затрат по газификации.
Главные новости
- Сегодня в 18:1230 свердловских предприятий производят более 90% отходов
- Сегодня в 16:10Парковку на газонах запретят федеральным законом
- Сегодня в 14:58Дума Асбеста заблокировала планы семьи Ротенбергов
- Сегодня в 14:33Парфенов пропиарится на "сокращениях" сотрудников Качканарского ГОКа
- Сегодня в 12:23Четверо из пяти свердловчан задерживаются на работе
Аналитика
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.
Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда
Асбест бурлит!