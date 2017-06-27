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Самые высокие зарплаты в Тюмени упали на четвертьСегодня в 17:34

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За год.

В Тюменской области упали зарплаты самых высокооплачиваемых специалистов – сотрудников производства химвеществ и химпродуктов. По данным Тюменьстата, их заработок (почти 130 тысяч рублей в месяц) в первой трети года по сравнению с январем-апрелем прошлого года упал на 25,4%.

На втором месте по доходам стоят добытчики нефти и природного газа, зарплата которых выросла на 23,2% - до 112,5 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров специалисты в области воздушного и космического транспорта с зарплатой почти 90 тысяч рублей (+ 8%).

Средняя зарплата в Тюменской области сейчас составляет 39,5 тысячи рублей.

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