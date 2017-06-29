Сверх нормы.

Свердловская казна выделила дополнительно 954 миллиона рублей региональному ТФОМС.

Средства будут направлены на оплату медицинской помощи. Ожидается, что служба скорой медпомощи получит 116 миллионов, дневные стационары – 378 миллионов и 460 миллионов – поликлиники.

"Это позволит поддержать самое финансово-уязвимое - первичное звено, а с другой, поможет достичь запланированных показателей по уровню оплаты труда врачей и другого медицинского персонала", - отметила министр финансов Галина Кулаченко.

По официальным данным, зарплата врачей на Среднем Урале сегодня превышает 55 тысяч рублей, среднего медперсонала – 28 тысяч рублей. Бюджет ТФОМС Свердловской области на 2017 год составляет 45,3 миллиарда рублей.