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Медпомощь Среднего Урала получила миллиард рублей28 июня в 12:37

Сверх нормы.

Свердловская казна выделила дополнительно 954 миллиона рублей региональному ТФОМС.

Средства будут направлены на оплату медицинской помощи. Ожидается, что служба скорой медпомощи получит 116 миллионов, дневные стационары – 378 миллионов и 460 миллионов – поликлиники.

"Это позволит поддержать самое финансово-уязвимое - первичное звено, а с другой, поможет достичь запланированных показателей по уровню оплаты труда врачей и другого медицинского персонала", - отметила министр финансов Галина Кулаченко.

По официальным данным, зарплата врачей на Среднем Урале сегодня превышает 55 тысяч рублей, среднего медперсонала – 28 тысяч рублей. Бюджет ТФОМС Свердловской области на 2017 год составляет 45,3 миллиарда рублей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Владимир 28 июня в 13:33

Где они такие цифры зарплат взяли?

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