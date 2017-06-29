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Банкам указали на сомнительных россиянСегодня в 08:59

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В списке - 200 тысяч человек.

Росфинмониторинг, Центробанк РФ и банки начали обмениваться данными о сомнительных клиентах – тех, кому финансовые организации ранее отказали в обслуживании.

По данным "Известий", в первоначальных списках - 200 тысяч человек. Они могут испытать трудности при попытках открыть счета в банках и проведении финансовых операций.

В пресс-службе Росфинмониторинга заявили, что попадание человека в базу "не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях". Однако, как уточнили в ведомстве, банки должны обращать внимание на клиентов из списка, передает "Уралинформбюро".

Следует отметить, что банки и некредитные организации имеют право отказать в обслуживании, если в запрашиваемых операциях имеются признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг.

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