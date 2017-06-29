×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк "Открытие" обсудил с бизнесменами плюсы онлайн-расчетовСегодня в 09:48

  • Текст

На семинаре в Кургане.

Специалисты операционного офиса в Кургане Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" приняли участие в семинаре "Онлайн-кассы" для предпринимателей столицы Зауралья. Около 90 директоров обсудили вопросы взаимодействия бизнеса, кредитно-финансовых организаций и налоговых органов в рамках ФЗ-54 "О применении контрольно-кассовой техники".

Управляющий операционным офисом в Кургане Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Алексей Попов рассказал об условиях обслуживания клиентов в финучреждении. Отдельное внимание он уделил открытию и ведению банковских счетов, эквайрингу, дистанционному обслуживанию.

Кроме того, сотрудники банка провели беспроигрышную лотерею, награждая счастливчиков сертификатами на бесплатное открытие счета и сувенирной продукцией с логотипом организации.

Также среди бизнесменов состоялась викторина на лучшее знание истории, современных продуктов и услуг банка "Открытие". Победителем стал индивидуальный предприниматель Ян Илизаров, который получил серебряную монету. Пяти лучшим знатокам вручили памятные подарки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.

Организатором семинара выступили ООО "Софт", налоговая инспекция по Кургану и ГУП "Бизнес-инкубатор Курганской области".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×