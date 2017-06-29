На семинаре в Кургане.

Специалисты операционного офиса в Кургане Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" приняли участие в семинаре "Онлайн-кассы" для предпринимателей столицы Зауралья. Около 90 директоров обсудили вопросы взаимодействия бизнеса, кредитно-финансовых организаций и налоговых органов в рамках ФЗ-54 "О применении контрольно-кассовой техники".

Управляющий операционным офисом в Кургане Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Алексей Попов рассказал об условиях обслуживания клиентов в финучреждении. Отдельное внимание он уделил открытию и ведению банковских счетов, эквайрингу, дистанционному обслуживанию.

Кроме того, сотрудники банка провели беспроигрышную лотерею, награждая счастливчиков сертификатами на бесплатное открытие счета и сувенирной продукцией с логотипом организации.

Также среди бизнесменов состоялась викторина на лучшее знание истории, современных продуктов и услуг банка "Открытие". Победителем стал индивидуальный предприниматель Ян Илизаров, который получил серебряную монету. Пяти лучшим знатокам вручили памятные подарки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.

Организатором семинара выступили ООО "Софт", налоговая инспекция по Кургану и ГУП "Бизнес-инкубатор Курганской области".