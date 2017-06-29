Медики Южного Урала получили дополнительные 1,4 миллиарда Сегодня в 14:35
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На машины и медоборудование.
В 2017 году на финансирование системы здравоохранения Челябинской области дополнительно будет направлено 1,4 миллиарда рублей из региональной казны. Соответствующие поправки к закону о бюджете Заксобрание Южного Урала приняло 29 июня.
На лекарственное обеспечение граждан направят более 290 миллионов рублей. На приобретение порядка 50 новых автомобилей скорой помощи потратят свыше 114,5 миллиона рублей. Еще 30 миллионов пойдет на приобретение медицинского оборудования.
Почти 353 миллиона рублей направят на оснащение и реконструкцию операционного блока Челябинской областной клинической больницы. Для проведения ремонтных работ в других учреждениях здравоохранения выделено 50 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального Минздрава.
Кроме того, 50 миллионов рублей направят на укрепление антитеррористической защищенности медорганизаций: установку систем видеонаблюдения, организацию службы охраны, ограждения и прочее. Более 171 миллиона предназначены для своевременного расчета медучреждений за электроэнергию, газ, тепло и воду.
Свыше 341,3 миллиона выделено для обеспечения функционирования учреждений психиатрической, наркологической, противотуберкулезной и кожно-венерологической служб Челябинской области.
"Выделенные средства областного бюджета помогут повысить доступность и качество медицинской помощи в регионе", - отметил министр здравоохранения Южного Урала Сергей Кремлев.
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