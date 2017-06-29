По ОСАГО.

Водители Jaguar и Daewoo приносят страховщикам самые большие убытки по ОСАГО по аварий. К таком выводу пришли аналитики "АльфаСтрахование".

Прежде всего эксперты определили коэффициент убыточности для каждой марки - сколько рублей выплатит страховая на каждый рубль, внесенный автовладельцем за полис ОСАГО. В исследовании не учитывались выплаты по мошенническим схемам и по требованиям "автоюристов". Также из списка оцениваемых марок были исключены не легковые авто, включая мото, спец- и грузовая техника, прицепы, тракторы, троллейбусы и другой городской транспорт, а также малотоннажные грузовики.

Расчеты приведены на 15 июня 2017 года, коэффициент указан за предшествующий год, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Альфастрахования".

В результате первое и второе места закрепились за водителями Jaguar и Daewoo. Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143% и 140% соответственно.

На третьей и четвертой позициях оказались хозяева ГАЗ и ВАЗ - на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,35 и 1,34 рубля. На пятом и шестом местах разместились японские Datsun и Daihatsu с показателями сверхубыточности в 133% и 132% к сборам. В спину им дышат водители китайских Geely. Убыточность по данной марке - 130% к сборам.

"Есть и еще один неизменный тренд: практически все автомобили из топа любимы таксистами и таксопарками, на них лучшие условия по лизингу и финансовый инструментарий в целом, они доступнее. Распространенностью объясняется высокий средний убыток и очень высокая частота наступления страховых случаев: эксплуатация 24 часа в сутки 365 дней в году приводит, что логично, к более высокой частоте аварий и, как следствие, выплат. Свою лепту вносят и ГАЗели", - отмечает руководитель управления андеррайтинга обязательных видов "АльфаСтрахование" Денис Макаров.

8-9 места поделили зарубежные Infinity и Subaru, где убыточность достигает 100%. Чуть менее "дорогими" для страховщиков являются водители Honda (96%).

"Присутствие Infinity, Subaru и Honda вполне объяснимо, как и любовь их владельцев к поездкам в спорт-режиме, "утопив тапок", что и приводит к печальным последствиям", - добавляет Макаров.

Следует отметить, что согласно закону об ОСАГО, чтобы страховая компания не терпела убытки в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, коэффициент убыточности не должен превышать 77%.

Рейтинг наиболее убыточных марок авто по ОСАГО: