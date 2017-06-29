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Карты банка "Открытия" отметили за лояльностьСегодня в 15:59

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Дважды.

Пластиковые карты банка "Открытие" стали победителями ежегодной национальной премии "Loyalty Awards Russia".

Так, "Аэрофлот" был отмечен в номинации "Кобрендинговая карта года". А карта "Гладиатора" победила в категории "Лучшая программа лояльности финансовых институтов", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

"Мы признательны жюри премии за высокие оценки, которые получили наши карты. Нам действительно важно создавать интересные программы лояльности, благодаря которым карты банка "Открытие" становятся первыми в кошельке клиента для ежедневных покупок", — отметил исполнительный директор по розничным продуктам банка "Открытие" Антон Сафонов

Следует отметить, что награждение лучших российских проектов 2016 года в области маркетинга лояльности проходило 28 июня в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в рамках IV ежегодного форума "ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей".

Ежегодная национальная премия "Loyalty Awards Russia" отмечает достижения лучших профессионалов рынка маркетинга лояльности России и стран СНГ. В России премия проходит с 2014 года, ее организатором выступает отраслевой специализированный портал "Библиотека лояльности" и ассоциация ICXC.

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