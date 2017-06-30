Однако технология требует доработки.

Президент Сбербанка Герман Греф заявил о высоком риске использования криптовалюты и порекомендовал воздержаться от этого - курсы волатильны, а технологии еще незрелые.

"Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть", - пояснил Греф на лекции, прошедшей 29 июня в Екатеринбурге, передает "Уралинформбюро".

Вместе с тем он выступил против государственного запрета валюты. "Государство почувствовало конкуренцию. И первое движение - запретить. Эти валюты начинают пробивать себе дорогу, я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать. Это огромный рынок", - уверен Греф.