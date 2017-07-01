Резервный фонд объединят с Фондом национального благосостояния30 июня в 17:13
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Стабфонд come back?
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ) решено объединить. Такое заявление сделал 30 июня 2017 года министр финансов РФ Антон Силуанов, передает "Уралинформбюро".
"Вообще у нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния, есть Резервный фонд", - цитирует чиновника РИА "Новости".
По словам главы Минфина, подобные планы давно обсуждались в ведомстве. Более того, в поддержку слияния фондов высказывался бывший руководитель Министерства финансов РФ Алексей Кудрин.
По расчетам Силуанова, в будущем году траты бюджетных фондов должны сократиться вдвое.
Стоит отметить, что с 2004 по 2008 год в России существовал единый Стабилизационный фонд, который позже был разделен на Резервный фонд и ФНБ. На сегодня в Фонде национального благосостояния накоплено 4,2 триллиона рублей, а в Резервном - 932,7 миллиарда рублей.
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