За полтора года.

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен на 300 рублей - до 7 800 рублей. При этом он остается на 27% меньше прожиточного минимума.

Предыдущее повышение МРОТ было год назад, в целом с начала 2016 года минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 25%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минтруда РФ.

В дальнейшем планируется приравнять его к прожиточному минимуму. Последний в первом квартале 2017 года составил 9 909 рублей, для трудоспособного населения - 10 701 рубль, для пенсионеров - 8 178 рублей, для детей - 9 756 рублей.

Стоит отметить, что данные по количеству россиян, выживающих на "минималку", у министерства и вице-премьера Ольги Голодец расходятся в разы: 900 тысяч против 4,9 миллиона россиян. Основная часть из них - бюджетники разных уровней.