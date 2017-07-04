×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


МРОТ в России вырос на четверть 03 июля в 12:41

  • Текст

За полтора года.

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен на 300 рублей - до 7 800 рублей. При этом он остается на 27% меньше прожиточного минимума.

Предыдущее повышение МРОТ было год назад, в целом с начала 2016 года минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 25%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минтруда РФ.

В дальнейшем планируется приравнять его к прожиточному минимуму. Последний в первом квартале 2017 года составил 9 909 рублей, для трудоспособного населения - 10 701 рубль, для пенсионеров - 8 178 рублей, для детей - 9 756 рублей.

Стоит отметить, что данные по количеству россиян, выживающих на "минималку", у министерства и вице-премьера Ольги Голодец расходятся в разы: 900 тысяч против 4,9 миллиона россиян. Основная часть из них - бюджетники разных уровней.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×