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В Москве мотоциклист разбил Mercedes-Benz за 19 миллионов рублей03 июля в 16:54

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"АльфаСтрахование" возместила ущерб.

Незначительное ДТП в Москве с Mercedes-Benz S600 обернулось возмещением ущерба на сумму в 19 миллионов рублей. Мотоциклист на Yamaha YZF-R6, ехавший по Давыдковской улице, врезался в бронированный Mercedes-Benz S600, выехавший ему навстречу, через сплошную. К счастью, в аварии никто не пострадал. Увернувшись, байкер задел лишь колесную арку "мерса".

Mercedes-Benz S600 был ранее застрахован в "АльфаСтрахование" по каско на 19,5 миллиона рублей. ДТП было признано страховым случаем, компания выдала направление на ремонт.

Первоначально размер ущерба иномарке оценили в 1,5 миллиона рублей. Однако с ремонтом возникли сложности. Работники станции техобслуживания обратились к Mercedes-Benz, где после экспертизы машины выяснилось, что поврежден элемент бронекапсулы в пороге кузова.

По результатам консультаций со специалистами завода-изготовителя, кузов автомобиля со спецзащитой признали не подлежащим восстановлению. Ремонт бронекапсулы практически равнозначен процессу по сборке нового ТС, и даже в случае его проведения будет невозможно обеспечить соответствие автомобиля сертификатам класса баллистической защиты, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

В итоге общая сумма выплаты владельцу Mercedes-Benz S600 составила 18,77 миллиона рублей.

"К сожалению, на дороге никогда не знаешь, какие сюрпризы тебе приготовлены и где ждать подвоха. Поэтому призываю всех участников дорожного движения к максимальной осторожности и внимательности при управлении собственным транспортным средством, каким бы оно не было: от велосипеда до тяжелого грузовика. Ведь урон, который вы получите в ДТП, покрыть, скорей всего, сможет лишь полис автокаско", - замечает Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование".

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