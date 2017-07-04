По сценарию Силуанова.

Счетная палата РФ не поддержала идею объединения Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Слияние фондов несет "риски для обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, сбалансированности бюджета ПФР, а также финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов", говорится в заключении ведомства на проект поправок к Бюджетному кодексу. Документ опубликован на сайте Счетной палаты, передает "Уралинформбюро".

Более того, превращение ФНБ в источник формирования Резервного фонда приведет к исчерпанию первого.

С учетом этого Счетная палата требует доработки законопроекта.

Тем временем в Минфине рассматривается два варианта объединения фондов: полное или установление законом о бюджете объема перечисления из ФНБ в Резервный фонд.

О решении слить вместе Резервный фонд и ФНБ глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил 30 июня.

Стоит отметить, что на сегодня в Фонде национального благосостояния накоплено 4,2 триллиона рублей, а в Резервном - 932,7 миллиарда.

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