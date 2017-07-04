За 400 миллионов рублей.

Собственная платежная система может появиться у "Почты России". Заявка на ее разработку размещена ФГУП на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Согласно документации, исполнителю предстоит "создание связанного платежного функционала (платежной системы), а также оказание услуг по сопровождению их прикладного программного обеспечения". Вместе с тем предполагается разработка прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

За все это ФГУП готово выложить почти 1,42 миллиарда рублей, в том числе 400 миллионов за создание платежной системы. Завершиться работы должны к середине 2018 года.

Собственная платежная система позволит "Почте России" развивать направление денежных переводов, оплаты штрафов и налогов, товаров на "Почта Маркете" и доставки посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также услуг, оказываемых населению различными организациями (детские сады, секции, ЖКУ и прочее), сообщили в пресс-службе "Почты России".

По его словам, часть расходов по проекту создания необходимой финансовой инфраструктуры возьмет на себя Почта-банк.