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Ипотечная ставка "похудела" на процентСегодня в 15:20

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Спасибо госбюджету?

Базовая ипотечная ставка по кредитам, предоставляемым через Агентство ипотечного жилищного кредитования, упала ниже 10%, сообщает пресс-служба АИЖК.

Таким образом, снижение составило 0,75%, а в ряде случаев и 1%. Правда, пока это касается не всех программ Агентства, а лишь четырех: "Приобретение готового жилья", "Целевой кредит под залог имеющейся квартиры", "Социальная ипотека" и "Перекредитование". По этим программам заемщики могут получить кредит по ставке от 9,25 до 9,5%. Однако в случае кредитования под залог имеющейся квартиры заемщик получит лишь 60% от стоимости закладываемого жилья.

В Свердловской области ипотечные ставки по кредитам, реализуемым через Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) также снизились. С 1 июля 2017 года переменная ставка по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынке жилья составила 9,23%, но с первоначальным взносом до 30%. Снижение ставки ниже 10% наблюдается также по программам "Перекредитование", "Приобретение готового жилья", "Залог имеющейся квартиры" и "Приобретение жилья на этапе строительства".

Стоит добавить, что нынешнее снижение ипотечных ставок заложено в целях национального проекта "Ипотека и арендное жилье, реализация которого стартовала в России этим летом. Авторы проекта планируют к 2020 году довести объемы сдачи "ипотечного" жилья до 100 миллионов квадратных метров. Количество выданных кредитов к означенному сроку должно составить 1,2 миллиона.

Ставку при этом планируется довести до уровня 6-7% По мнению экспертов "Уралинформбюро", это будет возможно только в случае уменьшения депозитных ставок.

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