Россияне предпочитают "ипотечные" студииСегодня в 14:04
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Съемному жилью.
Более четверти россиян лучше возьмут ипотеку, чем будут снимать жилье. Такой точки зрения придерживаются 28% участников соцопроса Zoom Market. Среди арендующих квартиры респондентов более 84% подумывают об оформлении ипотеки.
При этом при покупке недвижимости 72% россиян рассматривают исключительно новое жилье. 68% опрошенных намереваются приобрести в кредит жилье экономкласса.
Однокомнатные квартиры и студии привлекают 42% россиян, двухкомнатные интересны 38% опрошенных. Только 20% респондентов присматриваются к квартирам от трех комнат.
Взять ипотеку многим мешают высокая процентная ставка (32%), неуверенность в завтрашнем дне (29%) и страх перед банкротством застройщика (12%). Свыше 47% опрошенных по ипотеке готовы взять кредит на жилую недвижимость при снижении ставки. Четверть россиян полностью устраивают текущие жилищные условия, передает "Уралинформбюро".
В опросе принимали участие 3 800 жителей 19 крупных городов РФ.
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