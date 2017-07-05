Bentley и Maserati возглавили топ "убыточных" для страховщиков автоСегодня в 10:39
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Премиум-сегмента.
Водители Bentley чаще других становятся виновниками "дорогих" ДТП и приносят страховщикам самые большие убытки по ОСАГО. После каждой аварии нанесенный ущерб в среднем превышает 530,8 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики "АльфаСтрахование".
Они подсчитали размеры средних убытков по ОСАГО, выплаченных страховой компанией владельцам авто премиум-сегментов после наступления страхового случая в 2016-2017 годах.
На втором месте топа самых убыточных автомобилей премиум-сегмента оказались итальянские Maserati (202,8 тысячи). В тройку вошел и английский Jaguar. Средний убыток по этим авто составил 145,2 тысячи рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".
На четвертой позиции расположился Mercedes-Benz (96,3 тысячи рублей), за ним следует BMW (90,7 тысячи) и Infiniti (85,6 тысячи). Замыкают рейтинг немецкие Porsche (79,2 тысячи) и японские Lexus (65,2 тысячи).
"Самыми дорогостоящими для "АльфаСтрахование" в 2016 году оказались автомобили Bentley и Maserati, в то время как владельцы таких люксовых марок, как Maybach, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce и Lamborghini водили на редкость аккуратно, - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов "АльфаСтрахование". – Средний убыток по дорогим или редким автомобилям достаточно высок, но в портфеле нашей компании таких машин, как и в структуре российского автопарка, относительно немного".
Денис Макаров добавляет, что это не отменяет роста размера среднего убытка. При наличии инфляции и волатильности валют он будет продолжать расти, так как в него закладываются не только ремонтные работы, но и запчасти, чаще всего импортные, и лакокрасочные работы с использованием импортных материалов, а значит, зависящих от колебания валютного курса, добавляет эксперт, напоминая, что лимит выплат в ОСАГО по имуществу составляет лишь 400 тысяч рублей.
|№
|Марка автомобиля
|Размер среднего убытка/ тыс.руб.
|1
|Bentley
|530,8
|2
|Maserati
|202,8
|3
|Jaguar
|145,2
|4
|Mercedes-Benz
|96,3
|5
|BMW
|90,7
|6
|Infiniti
|85,6
|7
|Porsche
|79,2
|8
|Lexus
|65,2
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