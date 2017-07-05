Премиум-сегмента.

Водители Bentley чаще других становятся виновниками "дорогих" ДТП и приносят страховщикам самые большие убытки по ОСАГО. После каждой аварии нанесенный ущерб в среднем превышает 530,8 тысячи рублей. К такому выводу пришли аналитики "АльфаСтрахование".

Они подсчитали размеры средних убытков по ОСАГО, выплаченных страховой компанией владельцам авто премиум-сегментов после наступления страхового случая в 2016-2017 годах.

На втором месте топа самых убыточных автомобилей премиум-сегмента оказались итальянские Maserati (202,8 тысячи). В тройку вошел и английский Jaguar. Средний убыток по этим авто составил 145,2 тысячи рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

На четвертой позиции расположился Mercedes-Benz (96,3 тысячи рублей), за ним следует BMW (90,7 тысячи) и Infiniti (85,6 тысячи). Замыкают рейтинг немецкие Porsche (79,2 тысячи) и японские Lexus (65,2 тысячи).

"Самыми дорогостоящими для "АльфаСтрахование" в 2016 году оказались автомобили Bentley и Maserati, в то время как владельцы таких люксовых марок, как Maybach, Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce и Lamborghini водили на редкость аккуратно, - говорит Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов "АльфаСтрахование". – Средний убыток по дорогим или редким автомобилям достаточно высок, но в портфеле нашей компании таких машин, как и в структуре российского автопарка, относительно немного".

Денис Макаров добавляет, что это не отменяет роста размера среднего убытка. При наличии инфляции и волатильности валют он будет продолжать расти, так как в него закладываются не только ремонтные работы, но и запчасти, чаще всего импортные, и лакокрасочные работы с использованием импортных материалов, а значит, зависящих от колебания валютного курса, добавляет эксперт, напоминая, что лимит выплат в ОСАГО по имуществу составляет лишь 400 тысяч рублей.