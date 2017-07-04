Если они докажут "тяжёлое положение".

Правительство РФ выделит на поддержку ипотечных заемщиков из своего резервного фонда 2 миллиарда рублей. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

По словам чиновника, программа поддержки должна быть рассчитана на всех "ипотечников", в том числе и на валютных, оказавшихся в тяжелом жизненном положении из-за непомерных расходов по обслуживанию кредита. В рамках программы заемщик, признанный нуждающимся в помощи, может получить от государства не более 600 тысяч рублей. Определять степень тяжести его положения будет комиссия, состоящая из представителей АИЖК, федеральных Минстроя и Минфина, Центробанка и депутатов Госдумы РФ.

Инициатива выдвинута в ходе обсуждения проекта федерального закона № 745260-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях ограничения кредитования физических лиц в иностранной валюте или эквивалентных ей суммах и о реструктуризации обязательств граждан по кредитным договорам и договорам займа, выраженных в иностранной валюте, в национальную валюту Российской Федерации". Законопроект разработан Московской областной думой в марте 2015 года.

По оценкам Банка России, число валютных ипотечников в феврале 2016 года составляло по стране 25 тысяч человек. В Свердловской области на конец 2016 года задолженность по валютной ипотеке составила 566 миллионов рублей.