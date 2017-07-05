Снизив процентную ставку.

Банк "Открытие" сделал программу "Военная ипотека" доступнее. Сумма кредита для военнслужащих увеличена до 2 миллионов 240 тысяч рублей, а ставка снижена на 1,15% - до 10,00% годовых без комиссий. Воспользоваться специальными условиями для покупки жилья на первичном или вторичном рынках можно с 3 июля.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, кредиты по другим ипотечным программам предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 миллионов рублей сроком до 30 лет.

Преимущество ипотечных программ банка "Открытие" не только в привлекательных ставках, но и в скорости рассмотрения заявки - до 2 рабочих дней. Также финорганизация придерживается лояльных требований к заемщику и предмету залога, учитываются и дополнительные доходы.

​Программы кредитования банка "Открытие" позволяют купить готовые и строящиеся квартиры или апартаменты. Кроме того, есть возможность взять целевой и нецелевой займ под залог жилой недвижимости, ипотеку с использованием средств маткапитала или рефинансировать ипотечные кредиты.

Стоит отметить, что банк "Открытие" сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России. Это ускоряет процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.