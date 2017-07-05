×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Банк "Открытие" сделал ипотеку доступнее для военныхСегодня в 10:34

  • Текст

Снизив процентную ставку.

Банк "Открытие" сделал программу "Военная ипотека" доступнее. Сумма кредита для военнслужащих увеличена до 2 миллионов 240 тысяч рублей, а ставка снижена на 1,15% - до 10,00% годовых без комиссий. Воспользоваться специальными условиями для покупки жилья на первичном или вторичном рынках можно с 3 июля.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения, кредиты по другим ипотечным программам предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 миллионов рублей сроком до 30 лет.

Преимущество ипотечных программ банка "Открытие" не только в привлекательных ставках, но и в скорости рассмотрения заявки - до 2 рабочих дней. Также финорганизация придерживается лояльных требований к заемщику и предмету залога, учитываются и дополнительные доходы.

​Программы кредитования банка "Открытие" позволяют купить готовые и строящиеся квартиры или апартаменты. Кроме того, есть возможность взять целевой и нецелевой займ под залог жилой недвижимости, ипотеку с использованием средств маткапитала или рефинансировать ипотечные кредиты.

Стоит отметить, что банк "Открытие" сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России. Это ускоряет процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×