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Казна Свердловской области пополнилась на 103 миллиарда рублейСегодня в 18:54

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За полгода.

За январь-июнь 2017 года доходы бюджета Свердловской области составили 103 миллиарда рублей. Из них 94,9 миллиарда - неналоговые и налоговые поступления, доля которых выросла на 10,7 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информполитики региона.

По данным регионального Минфина, собрано 28,6 миллиарда рублей налога на доходы физлиц и 13,7 миллиарда рублей налога на имущество. 37,5 миллиарда рублей поступило в "кошелек" Среднего Урала в качестве налога на прибыль - это на 7,2 миллиарда выше аналогичного показателя прошлого года.

По словам министра финансов Галины Кулаченко, увеличение налоговых поступлений связано с положительными результатами работы крупных и средних предприятий, вводом новых мощностей и ростом среднемесячной зарплаты.

Неналоговые доходы составили 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, в результате размещения временно свободных бюджетных средств на депозитах в банках казна получила дополнительные доходы в 150,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что врио губернатора Евгений Куйвашев поставил задачу последовательного увеличения доходного потенциала региональной казны.

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