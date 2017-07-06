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Пользователям смартфонов Samsung угрожает кражаСегодня в 17:08

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С банковских счетов.

Новую вредоносную программу зафиксировала система раннего обнаружения компании Group-IB. Вирус проникает на ОС Android, чтобы получить доступ к счетам россиян, пользующихся SMS-банкингом. Сначала злоумышленники посылают сообщение потенциальной жертве под именем одного из контактов в смартфоне с просьбой просмотреть MMS-фотографию. Когда пользователь настраивает функцию для просмотра изображения, следуя инструкциям мошенников, вирус окончательно проникает в устройство.

Попадая на устройство, вредоносная программа рассылает себя по контактным листам жертвы. Параллельно она делает запрос на номер SMS-банкинга жертвы, узнает баланс счета и переводит деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам. При этом происходит перехват входящих SMS-сообщений, в результате чего жертва не подозревает, что у нее снимают деньги, даже если подключена функция SMS-оповещений о списаниях, сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на Group-IB.

"Банки, которые хотят защитить своих клиентов, должны использовать комплексные решения: сервисы, которые позволяют без установки дополнительного программного обеспечения на устройства клиентов выявлять подготовку к хищениям денежных средств, данные Threat Intelligence, позволяющие отслеживать и предупреждать атаки на пользователей еще на этапе подготовки, а также взаимодействовать с компетентными организациями для оперативной блокировки сайтов, распространяющих вредоносное ПО с использованием символики и брендов финансовых учреждений", – пишет на сайте компании руководитель отдела динамического анализа вредоносного кода Group-IB Рустам Миркасымов.

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