Эмблему ЦБ заменят гербом России.

На новых банкнотах номиналом 200 и 2000 вместо эмблемы Центробанка появится герб России. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

"Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним", - отметил он.

При этом старые купюры и монеты одномоментно из обращения изыматься не будут. Замена пройдет постепенно, в рамках плановой модернизации, передает "Уралинформбюро".

Впервые российский герб появился на деньгах к Олимпиаде в Сочи, после чего было решено использовать его и в дальнейшем. До этого на банкнотах изображались герб Временного правительства или эмблема Банка России.

Стоит отметить, что банкнотам в будущем продлят срок службы за счет использования новой технологии - пропитки бумажного полотна специальным полимером. Опробуют ее эффективность при изготовлении 200-рублевых купюр.