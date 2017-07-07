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Российские рубли ждет модернизацияСегодня в 09:19

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Эмблему ЦБ заменят гербом России.

На новых банкнотах номиналом 200 и 2000 вместо эмблемы Центробанка появится герб России. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

"Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним", - отметил он.

При этом старые купюры и монеты одномоментно из обращения изыматься не будут. Замена пройдет постепенно, в рамках плановой модернизации, передает "Уралинформбюро".

Впервые российский герб появился на деньгах к Олимпиаде в Сочи, после чего было решено использовать его и в дальнейшем. До этого на банкнотах изображались герб Временного правительства или эмблема Банка России.

Стоит отметить, что банкнотам в будущем продлят срок службы за счет использования новой технологии - пропитки бумажного полотна специальным полимером. Опробуют ее эффективность при изготовлении 200-рублевых купюр.

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