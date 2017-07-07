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Повышение пенсионного возраста увеличит бюджетные тратыСегодня в 15:26

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Но "избавит" от 5 миллионов пенсионеров.

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 для женщин позволит почти вдвое сократить бюджетные отчисления в Пенсионный фон - с текущих 4% до 2,2% ВВП к 2035 году. Такие цифры приводят "Известия" со ссылкой на Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ).

Ученые подсчитали - если россияне обоих полов будут уходить на пенсию в 63 года, трансферты в ПФР к 2035 году снизятся с 3,7 до 2,3 триллиона рублей (с 4 до 2,5% ВВП). Если же мужчины будут работать до 65 лет, а женщины - до 63, экономия бюджетных средств будет еще больше: "пенсионные" отчисления сократятся до 2 триллионов рублей (до 2,2% ВВП).

Кроме того, количество пенсионеров в России уменьшится на 5 миллионов человек, передает "Уралинформбюро".

Если же оставить все как есть, индексация пенсий будет очень скромной, что приведет к ухудшению уровня жизни пенсионеров.

Однако некоторые эксперты не разделяют этой оценки. Эффект от позднего выхода россиян на заслуженный отдых будет, но только краткосрочный. Ведь в долгосрочной перспективе увеличение пенсионного возраста повлечет рост обязательств перед участниками системы обязательного пенсионного страхования. Они заработают больше баллов, а значит, и их пенсия должна будет стать больше. Это вновь спровоцирует рост бюджетного трансферта.

Стоит отметить, что пока окончательного решения о повышении пенсионного возраста в России не принято.

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