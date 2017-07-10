На карты других платежных систем.

Центральный банк России намерен ограничить автоперевод денежных средств с карт "Мир" на "пластик" других платежных систем. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудника ЦБ.

1 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Однако многие пользователи подключают автоперевод денег на "пластик" от привычных Visa или MasterCard.

По данным издания, в Центробанке идут "серьезные совещания" о механизме ограничения подобных операций. Эксперты считают, что может появиться нормативный акт, запрещающий клиентам "Мира" подключать функцию автоперевода средств. Когда клиентам надоест каждый раз "перекидывать" деньги в ручном режиме, они начнут пользоваться картами отечественной платежной системы.

С 1 июля "Мир" выдается всем работникам бюджетной сферы, впервые обратившимся в банк за открытием счета. Всем остальным оформить карту следует до 1 июля 2018 года, пенсионерам – до середины 2020 года, передает "Уралинформбюро".

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