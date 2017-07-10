×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Центробанк оставит "Мир" без автоперевода средствСегодня в 12:42

  • Текст

На карты других платежных систем.

Центральный банк России намерен ограничить автоперевод денежных средств с карт "Мир" на "пластик" других платежных систем. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудника ЦБ.

1 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир". Однако многие пользователи подключают автоперевод денег на "пластик" от привычных Visa или MasterCard.

По данным издания, в Центробанке идут "серьезные совещания" о механизме ограничения подобных операций. Эксперты считают, что может появиться нормативный акт, запрещающий клиентам "Мира" подключать функцию автоперевода средств. Когда клиентам надоест каждый раз "перекидывать" деньги в ручном режиме, они начнут пользоваться картами отечественной платежной системы.

С 1 июля "Мир" выдается всем работникам бюджетной сферы, впервые обратившимся в банк за открытием счета. Всем остальным оформить карту следует до 1 июля 2018 года, пенсионерам – до середины 2020 года, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Карта "Мир" станет электронной зачеткой студентов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×