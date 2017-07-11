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Банк "Открытие" подарил семьям Ханты-Мансийска сувенирыСегодня в 13:58

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Поздравив с получением сертификата на маткапитал.

Банк "Открытие" принял участие в акции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие, в рамках которого состоялось вручение сертификатов на материнский капитал, провел ПФР по Югре, , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансовой организации.

Управляющий отделения Пенсионного фонда по ХМАО-Югре Татьяна Зайцева подчеркнула, что с начала действия программы маткапитала количество югорских семей, получивших сертификат, превысило 114 тысяч.

"Всего в округе более 55,8 тысяч семей решили использовать средства капитала на улучшение жилищных условий. Большинство из них направили средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и займам, в том числе ипотечным", – отметила Татьяна Зайцева.

Руководитель дирекции в Ханты-Мансийске Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Петр Суворов поздравил семьи со вторым ребенком, вручив сувениры от имени финансовой организации. Он добавил, что "Банк "Открытие" всегда активно сотрудничал с владельцами сертификатов на материнский капитал.

"Сегодня в нашей линейке ипотечных программ есть жилищные займы, рассчитанные как раз на таких клиентов", – пояснил он.

Как отмечают обладатели сертификатов, средства материнского капитала они намерены направить на улучшение жилищных условий и образование детей.

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