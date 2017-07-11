Для пользования банковскими услугами.

К концу 2018 года в банках России заработает Единая биометрическая система. В Минкомсвязи утвердили ее концепцию и "дорожную карту". Подрядчиком по созданию системы выступает "Ростелеком", пишет РБК.

Пользователей планируется идентифицировать по голосу и изображению лица. По мнению специалистов, этих двух параметров вполне достаточно.

Получить биометрическое подтверждение можно будет в аккредитованном ЦБ РФ банке, многофункциональных и удостоверяющих центрах, а также при выдаче паспорта в отделах МВД, передает "Уралинформбюро".

В дальнейшем биометрическую систему планируется применять при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в образовании, медицине, ритейле и других отраслях.

К середине октября 2017 года завершатся испытания системы, после чего к ее бета-тестированию присоединятся банки.