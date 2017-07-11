×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России проведут биометрическую "перепись"Сегодня в 17:54

  • Текст

Для пользования банковскими услугами.

К концу 2018 года в банках России заработает Единая биометрическая система. В Минкомсвязи утвердили ее концепцию и "дорожную карту". Подрядчиком по созданию системы выступает "Ростелеком", пишет РБК.

Пользователей планируется идентифицировать по голосу и изображению лица. По мнению специалистов, этих двух параметров вполне достаточно.

Получить биометрическое подтверждение можно будет в аккредитованном ЦБ РФ банке, многофункциональных и удостоверяющих центрах, а также при выдаче паспорта в отделах МВД, передает "Уралинформбюро".

В дальнейшем биометрическую систему планируется применять при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в образовании, медицине, ритейле и других отраслях.

К середине октября 2017 года завершатся испытания системы, после чего к ее бета-тестированию присоединятся банки.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Технично»

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×