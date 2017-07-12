66 тысяч жителей Сургута смогут пройти диспансеризациюСегодня в 10:31
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Жители Сургута смогут пройти в 2017 году бесплатную диспансеризацию. В нее входит почти полный набор анализов, в том числе онкомаркеры.
Для прохождения медосмотра нужно с паспортом и полисом ОМС подойти к участковому терапевту. Врач заполнит анкету и выдаст направления на необходимые обследования, которые займут несколько часов.
Диспансеризация проходит в несколько этапов. На первом проводится опрос пациента, определяется его рост и вес, измеряется артериальное давление, делается флюорография, клинический и биохимический анализы крови. После следует осмотр у терапевта, который определяет необходимость проведения второго этапа обследования.
Продолжение диспансеризации, также бесплатно по полису ОМС, может включать в себя допплерографию сосудов, консультации специалистов, гастроскопию, колоноскопию, ректороманоскопию, определение липидного спектра крови и другие исследования.
"Каждому важно знать полную информацию о состоянии своего здоровья, чтобы вовремя принимать меры по профилактике и раннему лечению болезней для увеличения качественной продолжительности жизни. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска задолго до появления первых симптомов заболевания, а в некоторых случаях полностью предупредить развитие болезни", - рассказала главрач Сургутской городской клинической поликлиники №4 Любовь Колесникова.
После прохождения медосмотра каждый пациент получит паспорт здоровья с заключениями и рекомендациями врачей, данными анализов и указанием профмероприятий.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование", ежегодно на проведение медобследования россиян государство выделяет из средств системы ОМС до 200 миллионов рублей.
"В рамках системы здравоохранения есть много полезных инструментов, которые помогут вам абсолютно бесплатно позаботиться о здоровье – пожалуй, самой важной составляющей нашей жизни", - напомнила директор Сургутского отделения Ханты-Мансийского филиала ООО "АльфаСтрахование - ОМС" Анастасия Черняк.
Вопросы о диспансеризации, медуслугах по полису ОМС и соблюдении прав пациента можно задать страховым представителям "АльфаСтрахование-ОМС" по телефону: 8 800 555 10 01. Вся необходимая информация о медобследовании и соблюдении прав застрахованных граждан в сфере ОМС есть на сайте alfastrahoms.ru.
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