Зарплаты "в конвертах" потянули на 10 триллионов рублейСегодня в 10:13
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В год.
"Серые" зарплаты россиян, с которых налоги не платятся или платятся частично, составляют 10 триллионов рублей в год, подсчитали в Минфине РФ.
При этом в ведомстве полагают, что переход на "белые" зарплаты может стать болезненным из-за роста прямых налогов на труд. Панацею в Минфине видят в изменении структуры налоговой нагрузки: снижении ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных сборов, передает "Уралинформбюро".
В частности, ранее предлагалось снизить страховые взносы во внебюджетные фонды. Сейчас для большинства компаний они составляют 30% от фонда оплаты труда: в Пенсионный фонд направляется 22%, в Фонд социального страхования - 2,9%, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. Для бизнес-малышей сумма страховых взносов составляет 26%.
По данным ВЦИОМ, на начало 2017 года каждый десятый россиянин получал зарплату "в конверте", еще 13% имели частично официальный доход. В результате бюджеты различных уровней недополучают 1,5 триллиона рублей.
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