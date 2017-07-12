В большую сторону.

Транспортный налог на дорогие автомобили может вырасти. Об этом на полях международной выставки ИННОПРОМ-2017, проходящей в Екатеринбурге, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает "Уралинформбюро".

"Решение не принято, но мы с коллегами из Минфина в этом плане работаем. Если придем к пониманию, то такое решение будет принято", - отметил он.

Владельцы машин дороже 3 миллионов рублей с 2014 года платят транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. Их величина варьируется в зависимости от стоимости и возраста автомобиля. Минимальный коэффициент 1,1 применяется к автомобилям стоимостью 3-5 миллионов рублей возрастом от 2 до 3 лет с момента выпуска, максимальный (3) - к машинам ценой более 15 миллионов рублей и возрастом до 20 лет.

В список "роскошных" автомобилей Минпромторга входит 191 модель, среди которых представители премиум-класса таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce. Также в него входят Nissan (модели GT-R и Patrol 5.6 V8), Volkswagen (Touareg и Phaeton), Hyundai Equus и Toyota Landcruiser.