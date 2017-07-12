Налог на люксовые автомобили пересмотрятСегодня в 10:59
- Текст
В большую сторону.
Транспортный налог на дорогие автомобили может вырасти. Об этом на полях международной выставки ИННОПРОМ-2017, проходящей в Екатеринбурге, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает "Уралинформбюро".
"Решение не принято, но мы с коллегами из Минфина в этом плане работаем. Если придем к пониманию, то такое решение будет принято", - отметил он.
Владельцы машин дороже 3 миллионов рублей с 2014 года платят транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. Их величина варьируется в зависимости от стоимости и возраста автомобиля. Минимальный коэффициент 1,1 применяется к автомобилям стоимостью 3-5 миллионов рублей возрастом от 2 до 3 лет с момента выпуска, максимальный (3) - к машинам ценой более 15 миллионов рублей и возрастом до 20 лет.
В список "роскошных" автомобилей Минпромторга входит 191 модель, среди которых представители премиум-класса таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce. Также в него входят Nissan (модели GT-R и Patrol 5.6 V8), Volkswagen (Touareg и Phaeton), Hyundai Equus и Toyota Landcruiser.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:55
Тюменцы готовы выпускать безвредный подсластитель
Первыми в России.Сегодня в 11:44
Екатеринбуржцев не пустят в Харитоновский парк
В предстоящую субботу.Сегодня в 11:42
Отток капитала из РФ достиг 14,7 миллиарда долларов
Увеличившись на 70%.Сегодня в 11:38
Градоначальникам раскроют гостайну
А за ее разглашение - снимут с поста.Сегодня в 11:22
Мать пермского Люцифера пыталась зарезать мужа
И его любовницу.Сегодня в 11:09
Каждый десятый российский учитель не знает русский язык
Чему учат детей?Сегодня в 10:59
Налог на люксовые автомобили пересмотрят
В большую сторону.Сегодня в 10:50
В России сократят расходы на питание зэков
На 15%.Сегодня в 10:33
В Рособрнадзоре усомнились в подлинности школьных медалей
В ряде регионов.Сегодня в 10:31
66 тысяч жителей Сургута смогут пройти диспансеризацию
Бесплатно.Сегодня в 10:25
В Екатеринбурге на Сортировке сгорел магазин
Продуктовый.Сегодня в 10:21
ВСМПО будет воспитывать специалистов с детского сада
Начиная с лего-турниров.Сегодня в 10:13
Зарплаты "в конвертах" потянули на 10 триллионов рублей
В год.Сегодня в 10:11
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.Сегодня в 09:50
Ямальцев от пожаров будут спасать старосты
Сельские.
Ещё в сюжете «Налоговое ярмо»
Главные новости
- Сегодня в 10:11БорзОта свердловская
- Сегодня в 09:35Россияне отдают за ипотеку 45% зарплаты
- Сегодня в 08:23Чекисты нагрянули к Вексельбергу
- 11 июля в 20:02Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке
- 11 июля в 17:01Корея официально стала главным партнером ИННОПРОМа-2018
Аналитика
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.
Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке
Каменного века.
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.