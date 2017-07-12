Увеличившись на 70%.

Чистый отток капитала из России за первую половину 2017 года составил 14,7 миллиарда долларов - в 1,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Данные опубликованы на сайте Банка России, передает "Уралиинформбюро".

В Центробанке считают, что определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора. В частности, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств.

Ранее в России был зафиксирован рекордный отток иностранного капитала. За четыре месяца с конца февраля 2017 года он составил 1,6 миллиарда долларов.