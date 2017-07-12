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На Среднем Урале банкоматы будут выдавать деньги без картСегодня в 12:41

Сбербанк вводит новую технологию.

До конца июля в Свердловской области появятся банкоматы с модулем бесконтактного обслуживания NFC. В них клиенты смогут совершать операции, не вставляя карту. Достаточно будет поднести смартфон, поддерживающий технологию. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Технология снижает риск забыть карту в банкомате и защищает информацию о карте от мошенников. Всего банк запустит 2000 подобных устройств по всей стране. К сентябрю 2017 года эти возможности станут доступны держателям карт других банков.

Стоит отметить, что в июле в московском офисе Сбербанка появились услуга идентификации банкоматом клиента по лицу. Тестирование новинки будет проводиться до конца 2017 года, после чего подобные банкоматы могут появиться и в других регионах страны.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
уберите Грефа со Сбербанка Сегодня в 14:05

Опять какую-то хрень придумали. Смартфон потерять проще, чем карточку. И потом ещё надо доказать, что это именно твой смартфон, а не чужой, на нём номер банковского нет. Как Греф стал там рулить, так постоянные проблемы с этим банком стали.

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