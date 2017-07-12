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Долги по зарплате работникам "Челябавтотранса" привели к "уголовке"Сегодня в 15:19

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Где 31 миллион?

Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам МУП "Челябинский автобусный транспорт".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры, в конце октября 2016 года МУП был признан банкротом. 588 сотрудников предприятия перевели на работу в ООО "Общественный городской транспорт". При этом "Челябавтотранс" остался должен им около 31 миллиона рублей заработной платы. В настоящее время часть долга (11 миллионов рублей) погашена.

Примечательно, что уголовное дело было возбуждено после резонансной истории с Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий. 195 сотрудникам предприятия-банкрота не платили зарплату с весны 2016 года. Общая задолженность составила около 13 миллионов рублей. Рабочие направили обращение президенту РФ по "прямой линии". Владимир Путин в ходе своего визита в Екатеринбург 9-10 июля поручил разобраться в ситуации.

Собственники НЗТИ оперативно собрали на зарплату более 5,4 миллиона рублей. А 12 июля стало известно, что из-за волокиты с расследованием уголовного дела по данному факту от должности отстранен руководитель Свердловского СУ СКР Валерий Задорин.

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