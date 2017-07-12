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Fitch подтвердило стабильность Группы "АльфаСтрахование"Сегодня в 15:49

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Присвоив рейтинг BB.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости Группы "АльфаСтрахование" на уровне BB, прогноз стабильный.

Fitch отмечает, что валютные колебания уменьшили доступный капитал "АльфаСтрахование". В 2016 году уровень необходимого капитала компании увеличился на 15% за счет роста портфеля, исключая страхование жизни.

Рентабельность капитала сохраняется на высоком уровне - 29,3%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование".

Fitch ожидает, что к концу 2017 года маржа платежеспособности "АльфаСтрахование" будет на 20% выше норматива. В прошлом году убыточность Группы по моторным видам снизилась с 77% до 72%, другие компании понести большие потери.

"Рейтинги компании отражают небольшую, но улучшающуюся капитализацию компании, а также историю рентабельности на протяжении последних пяти лет, сильную позицию на внутреннем рынке и высокое качество инвестиций по сравнению с сопоставимыми компаниями", - говорится в сообщении агентства.

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