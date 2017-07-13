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Глав "сомнительных" банков закроют в РоссииСегодня в 14:08

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По требованию ЦБ РФ.

Собственникам и менеджменту кредитных организаций, которые подозревают в выводе активов, может грозить запрет на выезд за рубеж. Возможность введения такой ограничительной меры рассматривает Центробанк России, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в эфире Business FM.

По ее словам, Банк России часто сталкивается с проблемами экстрадиции руководства "сомнительных" банков. "Поэтому у меня и было предложение, чтобы в таких случаях, когда уже есть признаки правонарушений, вывода активов, через судебную процедуру не пускать этих людей за рубеж. Но [в качестве] временной меры, в течение которой собираются доказательства", - отметила Набиуллина.

Также в планах регулятора - добиться права на передачу полиции документов с банковской тайной, если это необходимо для возбуждения уголовных дел против недобросовестных руководителей кредитных учреждений, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на днях временная администрация была введена в банке "Югра". В ходе проверки там выявили неучтенные вклады на 75 миллиардов рублей - их владельцы останутся без компенсации. В целом Агентству по страхованию вкладов придется выплатить клиентам "Югры" 169,2 миллиарда рублей.

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