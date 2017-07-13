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Банк "Открытие" вошел в тройку самых дорогих компанийСегодня в 14:26

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В России.

Банк "Открытие" вошел в пятерку крупнейших российских банков по размеру капитала, сумма которого составила 3,74 миллиарда долларов США. В ТОП-5 также попали Сбербанк, ВТБ, "Альфа-Банк" и Газпромбанк. Рейтинг Top 1000 World Banks 2017 года подготовил журнал The Banker по итогам 2016 года.

Кроме того, "Открытие" стал третьим по капитализации среди банков в рейтинге самых дорогих публичных компаний страны. Такие данные подготовило РИА Рейтинг.

Капитализация кредитного учреждения по итогам 2016 года выросла до 3,92 миллиарда долларов США (+30%). По этому показателю оно опередило 8 российских банков, включенных в рейтинг, уступив только Сбербанку и ВТБ. В общем списке ТОП-100 крупнейших публичных российских компаний "Открытие" занял 33 место.

"Благодаря выбору правильной стратегии и грамотному управлению мы обладаем надежной капитальной базой, которая обеспечивает устойчивость банка и является платформой для его дальнейшего развития", — отметил управляющий директор по международным операциям и иностранным инвесторам банка "Открытие" Юрий Лекарев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансового учреждения, в рейтинге крупнейших банков мира "Открытие" поднялся на 44 позиции и занял 277-е место.

The Banker — ведущий мировой ресурс по банковской и финансовой информации, который ежегодно составляет рейтинг Top 1000 World Banks на основании размера капитала первого уровня.

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