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Свердловчане погрязли в онлайн-кредитахСегодня в 17:21

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Брать стали больше и на дольше.

За первую половину 2017 года жители Свердловской области оформили онлайн-кредиты на 260,1 миллиона рублей - в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (87,2 миллиона). Всего заключено порядка 22 тысячи договоров займа.

Средняя сумма интернет-кредитов выросла с 10 300 до 11 900 рублей, а средний срок - с 24 до 26 дней, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.

В целом по России за январь - июнь текущего года было оформлено 830 тысяч онлайн-займов на 11 миллиардов рублей. Это в 3,1 раза больше, чем годом ранее.

По данным генерального директора финтех-холдинга ID Finance Бориса Батина, за год доля онлайн-займов в общем объеме выданных ссуд увеличилась в 3,35 раза и составила 16,4%. На сегодня данную услугу предоставляют порядка трети из 42 зарегистрированных микрофинансовых компаний.

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